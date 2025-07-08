Объявлен состав сборной России на ЧМ по фехтованию

Великая и Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат мира-2025 в Тбилиси.

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Софья Великая и Яна Егорян – двукратные олимпийские чемпионки в фехтовании на саблях.

Великой – 40 лет, ее дебютным чемпионатом мира был Нью-Йорк-2004.

Также на турнире выступят Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская (все – шпага), Александра Михайлова, Ольга Никитина (обе – сабля), Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова и Анна Соловьева (все – рапира).

У мужчин в состав вошли Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Егор Ломага, Артем Саркисян (все – шпага), Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко, Павел Граудынь (все – сабля), Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Александр Керик и Владислав Мыльников (все – рапира).

Чемпионат мира-2025 по фехтованию пройдет в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Россияне выступят в нейтральном статусе.