Российские гребцы пропустят первенство мира после требований поляков

Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате мира в Польше, потому что не стали подписывать предложенные хозяевами соревнований декларации, часть из которых касалась политики. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Первенство мира по гребному спорту для спортсменов не старше 23 лет пройдет с 23 по 27 июля в Познани.

"К сожалению, ситуация с молодежным первенством мира никак не изменилась по сравнению с майской, когда в Польше проходило первенство Европы, - рассказал Свирин. - Поэтому мы не едем и на этот турнир. Условием для участия было подписание все тех же деклараций, таково было требование Польской ассоциации гребли".

Глава ФГСР ранее сообщал ТАСС, что поляки настаивали на том, чтобы все российские гребцы перед участием в соревнованиях подписали декларации, в которых должны были указать, что не получают российского государственного финансирования, а также спонсорских средств от компаний или физических лиц, связанных с РФ. Также российские гребцы должны подписаться, что не выражали и не собираются выражать поддержку действиям по Украине, государственной политике России и Белоруссии и их руководителям.

Исполком Международной федерации гребного спорта в начале марта принял решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования сезона-2025.