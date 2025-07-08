Выяснилось, выступят ли россияне на чемпионате Европы по велоспорту

Российские спортсмены не примут участия в чемпионате и первенствах Европы по велоспорту в дисциплине "ВМХ-Racing", которые пройдут в Латвии. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Чемпионат и первенства Европы по ВМХ-Racing пройдут в Валмиере с 10 по 13 июля.

В чемпионате Европы примут участие 49 спортсменов (36 мужчин и 13 женщин) из 10 стран: Латвии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Чехии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Германии и Словакии.

В Валмиере также будут разыграны медали европейского первенства для спортсменов молодежного (до 23 лет), юниорского и более младших возрастов.