Журова прокомментировала отказ России от участия в ЧМ по гребле

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала отказ российских гребцов от участия в молодежном чемпионате мира.

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«Молодцы гребцы, правильно сделали, что не подписали такую декларацию. А поведение польских организаторов чемпионата мира – чистейшая провокация. Руками Польши убрали сильного соперника. Вообще это безумие какое-то уже, дикость», - заявила Журова «ВсеПроСпорт».

Ранее президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин заявил о том, что Россия не выступит на молодежном чемпионате мира из-за требований Польши подписать декларацию.

Данный турнир пройдет в Познани, Польша, с 23-го по 27-ое июля. Сторона Польши требовала от российских спортсменов отсутствия государственного финансирования и спонсорских выплат от компаний и частных лиц, которые связаны с государством.