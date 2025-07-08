На Украине назвали плевком в лицо допуск россиян к ЧМ по фехтованию

Президент Федерации фехтования Украины (ФФУ) Михаил Ильяшев раскритиковал решение допустить российских спортсменов до чемпионата мира — 2025, назвав его дерзким. Его слова приводит РИА Новости.

«Это плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности! Мы с самого начала отмечали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом», — заявил он.

Международная федерация фехтования (FIE) включила в список участниц чемпионата мира олимпийских чемпионок Софью Великую и Яну Егорян.

Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Великая, Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.