Российская гимнастка сможет выступить за Сирию на чемпионате мира, если найдет спонсоров

ТАСС

Владимирская гимнастка Александра Максимова, представляющая на международных соревнованиях Сирию, сможет выступить за эту страну на октябрьском чемпионате мира в Индонезии только в том случае, если удастся найти спонсоров для поездки на турнир. Об этом ТАСС сообщил один из тренеров сборной Владимирской области.

Российская гимнастка может выступить за другую страну на чемпионате мира
© ТАСС

3 июля Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список стран, чьи спортсмены планируют выступать на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Сирия отправила в FIG заявку на трех спортсменов (одного мужчину и двух женщин). Списки с фамилиями спортсменов национальные федерации должны отправить до 22 сентября.

"Уверен, что одно из двух мест предназначается Александре, - рассказал собеседник ТАСС. - Она готова выступить на чемпионате мира, но есть одно серьезное препятствие. После смены власти в Сирии местные спортивные федерации пока испытывает большие проблемы с финансированием. Поэтому для поездки Максимовой на турнир в далекую Индонезию нужны спонсоры. Будем искать".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

Максимовой 18 лет, она имеет двойное гражданство России и Сирии, гимнастка продолжает тренироваться во Владимире и сохраняет за собой право выступать на внутрироссийских стартах за Владимирскую область. В июле 2023 года на Панарабских играх в Алжире Максимова выиграла две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. На Играх БРИКС - 2024 она заняла четвертое место в финале упражнений на брусьях, на Кубке сильнейших спортсменов - 2025 выиграла бронзу в упражнении на бревне.

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