Российская гимнастка может выступить за другую страну на чемпионате мира

Владимирская гимнастка Александра Максимова, представляющая на международных соревнованиях Сирию, сможет выступить за эту страну на октябрьском чемпионате мира в Индонезии только в том случае, если удастся найти спонсоров для поездки на турнир. Об этом ТАСС сообщил один из тренеров сборной Владимирской области.

3 июля Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список стран, чьи спортсмены планируют выступать на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Сирия отправила в FIG заявку на трех спортсменов (одного мужчину и двух женщин). Списки с фамилиями спортсменов национальные федерации должны отправить до 22 сентября.

"Уверен, что одно из двух мест предназначается Александре, - рассказал собеседник ТАСС. - Она готова выступить на чемпионате мира, но есть одно серьезное препятствие. После смены власти в Сирии местные спортивные федерации пока испытывает большие проблемы с финансированием. Поэтому для поездки Максимовой на турнир в далекую Индонезию нужны спонсоры. Будем искать".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

Максимовой 18 лет, она имеет двойное гражданство России и Сирии, гимнастка продолжает тренироваться во Владимире и сохраняет за собой право выступать на внутрироссийских стартах за Владимирскую область. В июле 2023 года на Панарабских играх в Алжире Максимова выиграла две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. На Играх БРИКС - 2024 она заняла четвертое место в финале упражнений на брусьях, на Кубке сильнейших спортсменов - 2025 выиграла бронзу в упражнении на бревне.