Прыгун с шестом Шмыков заявил, что перестал обижаться на отстранение от зарубежных стартов

БРЕСТ /Белоруссия/, 13 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка сильнейших спортсменов в прыжках с шестом Михаил Шмыков не видит смысла обижаться на то, что с начала своей карьеры не имеет возможности выступать на крупных международных стартах. Об этом Шмыков сообщил ТАСС.

На Кубке сильнейших спортсменов в Бресте 24-летний Шмыков выиграл золото с новым личным рекордом (5,85 метра), попутно выполнив квалификационный норматив на чемпионат мира в Токио (5,82).

"У меня перед каждым стартом стоит задача улучшить личный рекорд, и наконец-то на этом старте удалось выстрелить, - рассказал Шмыков. - Что касается выполненного мною норматива на чемпионат мира, то я постоянно держал в голове эти цифры с тех пор, как они появились. Но толку от этого не так много".

"Обидно ли мне, что не попаду на чемпионат мира? Я обижался, когда был юниором. Но потом подумал, а какой смысл мне обижаться, ведь от меня многое не зависит", - добавил собеседник ТАСС.

В марте 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций наложила запрет российским и белорусским атлетам на участие во всех крупных международных стартах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.