Фетисов о запрете россиянам публиковать свой флаг в соцсетях: это издевательство

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал решение организаторов чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре запретить российским спортсменам публиковать в соцсетях флаг страны. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Это просто издевательство над нами. Все эти требования будут только ухудшаться, к сожалению. Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации», — заявил Фетисов.

О запрете стало известно 13 июля. В Международной федерации плавания (FINA) заявили, что по условиям предоставления нейтрального статуса россиянам запрещено связывать себя со страной даже в соцсетях. Такие же ограничения наложены и на спортсменов из Белоруссии.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. На соревнованиях в нейтральном статусе представлены более 100 спортсменов из России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.