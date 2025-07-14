Корова напала на испанскую бегунью во время тренировки

Испанская спортсменка Сара Алонсо, специализирующаяся на горном беге, получила перелом ребра после нападения коровы во время тренировки. Об этом сообщает газета Marca.

Спортсменка готовилась к Монбланскому марафону. Помимо перелома ребра, Алонсо получила многочисленные ушибы в результате нападения. На данный момент испанка находится в больнице.

"В этом году все шло так хорошо, а лето обещало так много. И тот факт, что оно пролетело так быстро, просто опустошает меня. Я пережила одну из самых ужасных ситуаций в своей жизни, и в какой-то момент мне показалось, что она продолжит избивать меня, пока не убьет", - сказала Алонсо, комментарий которой приводит Marca.

Алонсо 26 лет. В 2022 году она стала победительницей Монбланского марафона.