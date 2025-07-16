Стало известно, что разрешено российским пловцам на чемпионате мира

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) опубликовала памятку, в которой размещен перечень разрешений и ограничений для нейтральных спортсменов на чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта в Сингапуре. Документ составлен в соответствии с требованиями World Aquatics.

Согласно ей, выступающие в нейтральном статусе российские спортсмены и персонал могут проходить через микст-зону и участвовать в пресс-конференциях. Также разрешен давать интервью/комментарии/синхроны средствам массовой информации, к которым относятся как зарубежные СМИ, так и российские.

Запрещается, как сообщалось ранее, публиковать результаты чемпионата мира по плаванию и любые материалы, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. На соревнованиях в нейтральном статусе представлены более 100 спортсменов из России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение запретить российский флаг в социальных сетях.