World Aquatics опубликовала флаги РФ в стартовых протоколах эстафет на ЧМ по водным видам спорта

World Aquatics опубликовала российские флаги в стартовых протоколах эстафет на ЧМ по водным видам спорта
World Aquatics выложила стартовые протоколы эстафет на ЧМ с российскими флагами.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что спортсменам из России во время чемпионата мира запрещается публиковать в соцсетях флаг своей страны.
На данный момент россияне, участвующие в личных соревнованиях, представлены на сайте World Aquatics под нейтральным флагом и обозначаются как Neutral Athletes. Однако в стартовых протоколах эстафетных заплывов указана сборная России с национальным флагом.
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