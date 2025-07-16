Назван самый тестируемый на допинг спортсмен

Бегун Владимир Никитин стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом в первое полугодие 2025 года

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С января по июнь 32-летний спортсмен проверялся на допинг восемь раз. По семь раз РУСАДА тестировало бегунов Константина Холмогорова, Анастасию Красильникову и Александру Масютенко.

В 2025-м Никитин победил на Кубке сильнейших в беге на 5000 м, выиграл зимний чемпионат России на 3000 м, занял 2-е место на Казанском марафоне.