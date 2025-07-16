В Ростове разработали робота-тренера для бегунов

Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали робота-тренера для любителей и профессиональных бегунов. Устройство отслеживает движения спортсмена, анализирует технику и помогает составлять индивидуальные тренировочные планы.

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По данным ВЦИОМ, спортом занимается почти каждый третий россиянин, но многим не хватает мотивации или доступа к персональным тренерам. Разработка ДГТУ призвана решить эту проблему. Робот весом около 5 кг оснащен видеокамерами, которые фиксируют движения атлета в реальном времени. Он может развивать скорость до 25 км/ч, что позволяет использовать его как для спринтерских, так и для марафонских тренировок.

Как пояснил Андрей Изюмов, заведующий кафедрой «Робототехника и мехатроника» ДГТУ, устройство помогает избежать распространенных ошибок: неправильного темпа, чрезмерной нагрузки на суставы и связки. По оценкам университета, около 60% бегунов недовольны своими результатами именно из-за этих факторов.

Робот управляется через мобильное приложение и может работать на открытом воздухе. Разработчики отмечают, что их решение выгодно отличается от зарубежных аналогов возможностью персонализации тренировок и повышенной безопасностью.

Устройство также может быть полезно в образовательных учреждениях, где часто не хватает квалифицированных тренеров. По предварительным оценкам, разработкой могут заинтересоваться до 250 миллионов человек по всему миру.