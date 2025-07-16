Итальянский пловец раскритиковал организацию ЧМ-2025

Олимпийский чемпион Рио-2016 и восьмикратный чемпион мира итальянский пловец Грегоро Пальтриньери подверг критике работу организаторов ЧМ-2025. Он отметил, что World Aquatics провела работу аналогичную с той, которая была на ОИ-2024 в соревнованиях на открытой воде.

Мужской и женский заплывы несколько раз переносились в Сингапуре из-за плохого качества воды.