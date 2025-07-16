Российский пловец объяснил, почему не смог завоевать медаль на чемпионате мира

Российский пловец Денис Адеев заявил, что неудачно провел последний круг и поэтому потерял шансы на медаль в заплыве на 10 км на открытой воде на чемпионате мира в Сингапуре. Его слова приводит «Матч ТВ».

«На четверку не отработал, потому что не медаль. По дистанции складывалось достаточно хорошо, особенно первая половина. Единственный момент, где была просадка, это последний круг, где надо терпеть. Не смог удержать ноги, уже отпустил и доковылял до финиша», — заявил Адеев.

Победу на дистанции одержал немец Флорин Велльброк, который преоделел дистанцию за 1 час 59 минут 55,5 секунд. Вторым стал итальянец Грегорио Пальтриньери (+3,7), третьим — Кайл Ли из Австралии (+14,8). Адеев стал шестым с отставанием +40,3 секунды, Владислав Утробин — 30-м (+9,23,3).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.