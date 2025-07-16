Пловчиха Канайкина рассказала, что весь 2023 год выступала с болью в колене

Чемпионка мира по плаванию на короткой воде Мария Канайкина рассказала, что в 2023 году выступала с болью в колене, так как форсировала свое возвращение к соревнованиям после операции.

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Канайкина взяла перерыв в карьере — она готовится стать матерью. В интервью «Матч ТВ» она рассказала о перенесенной в 2023 году операции на колене после травмы. Через полтора месяца она выступила на чемпионате России.

— И вот весь 2023‑й год я выступала с регулярной болью, постоянно проходила обследования, наблюдалась у травматолога, делала поддерживающие процедуры, чтобы не становилось хуже. Но в 2024 году стало хуже, пришлось пропустить финал Кубка России

Полтора года прошло с операции, проблема была уже не в суставе, а в нервах, которые проходят вдоль коленного сустава. Пропустила этот старт, чтобы реабилитироваться. И мне, и врачу, и тренеру показалось, что мы уделили достаточно времени реабилитации, было проведено полноценное лечение, и осенью я приступила к тренировкам к короткой воде, но прошел месяц — и снова обострение. Я уже не могла ни тренироваться, ни готовиться к соревнованиям. Тогда я приняла решение о длительном перерыве, терпеть боль уже было невозможно. Взяла длительную паузу, чтобы заняться здоровьем — не на 2–3 месяца, а действительно надолго, без понимания, когда вернусь. Ушла, сложилось так, что удалось забеременеть.

— И мы вас поздравляем. Возвращаться не собираетесь?

— Я вообще сейчас на будущее не загадываю, понимаю, что это будет непросто в любом случае. Хотя вообще кто знает, как сложится. Сейчас я готовлюсь стать мамой, это главное, а там уж время покажет, — сказала Канайкина «Матч ТВ».