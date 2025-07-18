Первый российский чемпион Универсиады рассказал о реакции на крики

Николай Колесников, первым из россиян ставший победителем Универсиады-2025, во время финального заплыва слышал крики болельщиков, которые поддерживали американцев, и это подстегивало его выступить еще лучше. Комментарий спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

Колесников в четверг вечером показал лучший результат в финале заплыва на дистанции 400 метров вольным стилем. Второе место занял представитель Малайзии Хиев Ху Еан, третьим был на финише американец Райан Эрисман. Еше один пловец из США, Алек Эньярт, показал седьмое время.

"У меня было кое-что на этот вечер, - сказал Колесников. - Именно поэтому я выступил лучше, потому что чувствовал себя очень уверенно. Когда мы зашли на последний круг, я почувствовал, что у меня прибавилось сил". "Это мое первое международное соревнование. На трибунах я ощущаю атмосферу международных соревнований. Я слышу, как они болеют за США и кричат: "США, США!", и это действительно подстегивало меня", - отметил Колесников.

Колесников добавил, что не планирует посвящать плаванию всю свою жизнь.

"У меня нет никаких целей в плавании, потому что плавание - это мое хобби. Если ты что-то любишь, у тебя это получается лучше, чем у других. Может быть, я стану юристом", - заключил россиянин, выступающий на Универсиаде в нейтральном статусе.

Всемирная летняя универсиада проходит с 16 по 27 июля 2025 года в германских Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Соревнования пловцов и прыгунов в воду принимает Берлин. В рамках соревнований будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.