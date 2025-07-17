Трехкратный чемпион мира каноист Петров рассказал, что его постоянно проверяют на допинг

Трехкратный чемпион мира по гребле на каноэ Захар Петров находится под пристальным контролем антидопинговых служб. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Меня часто проверяют на допинг, после каждого соревнования это случается, - рассказал Петров. - Также допинг-офицеры приезжают на сборы. В июле у меня уже два раза брали пробы, а зимой-весной минимум два раза в квартал приезжали. К этому я отношусь абсолютно спокойно".

В среду после победы на стартовавшем в Москве чемпионате России в каноэ-одиночке на дистанции 1 000 м Петрова после финиша сразу забрали на допинг-контроль.

Петров сумел завоевать три золотые награды на прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в Узбекистане вскоре после окончания Олимпиады в Париже. На Играх-2024 он дважды становился четвертым (в одиночке и в двойке вместе с Алексеем Коровашковым).