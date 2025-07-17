Участник молодёжного Джиро скончался после падения во время гонки. Он ударился головой

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19-летний итальянский велогонщик Самуэле Привитера умер после падения на этапе «Джиро Делла Валле д'Аоста» среди спортсменов до 23 лет. Он ударился головой после падения, потеряв защитный шлем.

Итальянский велогонщик погиб во время заезда
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«Гонщик попал в аварию сегодня во время первого этапа «Джиро делла Валле д’Аоста» в муниципалитете Понтей. После гонки ему была оказана оперативная медицинская помощь, и его доставили в больницу Парини в Аосте, где он, к сожалению, скончался. Обстоятельства аварии до сих пор неясны, их выясняют органы общественной безопасности. В свете произошедших событий оргкомитет принял решение отменить второй этап, запланированный на четверг, 17 июля, в Пасси. Гонка возобновится с третьего этапа, запланированного на пятницу, 18 июля, от Пре-Сен-Дидье до Коль-дю-Гран-Сан-Бернардо. Перед началом этапа будет объявлена минута молчания, а начальный участок этапа будет нейтрализован в память о Самуэле. Все официальные церемонии отменены до окончания мероприятия. Организационный комитет предоставляет командам право самостоятельно решать, продолжать ли гонку, начиная с третьего этапа», — написано в сообщении пресс-службы велогонки.

Привитера в этом году был участником молодёжного «Джиро д’Италия 2025», в котором занял 63-е место.

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