Российская прыгунья в воду рассказала о настрое на ЧМ

Многократная победительница и призер чемпионатов Европы по прыжкам в воду Кристина Ильиных не переживает по поводу того, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре она может оказаться в ситуации намеренной провокации. Об этом она рассказала ТАСС.

Ильиных и другие российские спортсмены допущены до чемпионата мира в нейтральном статусе, соревнования прыгунов в воду на турнире пройдут с 26 июля по 3 августа.

"Если честно, я даже во время тренировок больше сосредоточена на себе. Так будет и в Сингапуре. Даже если что-то будет происходить, то меня это касаться не будет - я буду делать то, что мне нужно, а происходящее вокруг будет не моим делом", - сказала Ильиных. "Все соскучились по таким турнирам. У ребят была возможность съездить на Кубок мира, но я его пропустила, поэтому для меня чемпионат мира будет первым крупным стартом за последние шесть лет, - отметила она. - Пока о волнении не думаю, я просто делаю необходимую тренировочную работу. Думаю, волноваться будем по приезде. Хотелось бы этого, конечно, избежать, но вряд ли это возможно".

Ильиных выступит в соревнованиях на метровом и трехметровом трамплине. "