Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок России по гандболу

Высший совет Федерации гандбола России (ФГР) утвердил города проведения мужского и женского Суперкубков России. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Мужской Суперкубок России пройдет 23 августа в Волгограде на "Динамо-Арене", в нем встретятся "Зенит" и ЦСКА. У девушек суперкубок страны разыграют 30 августа в Москве на волейбольной арене "Динамо", за трофей поборются "Ростов-Дон" и ЦСКА. "Уверен, что нас ждут очень интересные матчи, на которые я хотел бы пригласить всех поклонников гандбола", - отметил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

В 2024 году мужской Суперкубок России разыгрывали в Москве, тогда во второй раз в своей истории титул завоевал ЦСКА, при этом "Зенит" участвовал в игре за трофей лишь раз - в 2016 году, тогда команда носила имя "Нева".

"Ростов-Дон" является семикратным обладателем суперкубка страны, ЦСКА одерживал победу четыре раза и является действующим обладателем трофея.