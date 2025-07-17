Призер молодежного первенства Европы дисквалифицирован на два года

Серебряный призер молодежного первенства Европы по греко‑римской борьбе (для спортсменов не старше 23 лет) Магомед Аличуев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс‑служба РУСАДА.

Решение по отстранению Аличуева было вынесено 9 июня. Отсчет дисквалификации борца ведется с 21 марта 2025 года

— Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил приняла решение дисквалифицировать спортсмена Аличуева Магомеда на два года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 9 июня 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 21 марта 2025 года, — говорится в пресс‑релизе РУСАДА.

В борьбе за золото на турнире в Тиране (Албания) Аличуев уступил украинцу Михаилу Вишневецкому.