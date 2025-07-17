Колесников завоевал золотую медаль в заплыве на 400 метров на Универсиаде

Российский пловец Николай Колесников завоевал золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем на Универсиаде.

Колесников преодолел дистанцию за 3 минуты, 46,66 секунды. Это первая медаль для россиян на Универсиаде.

Вторым финишировал представитель Малайзии Хо Йен Хью (3,47.38), тройку лучших замкнул американец Райан Джеймс Эрисман‑младший (3,47.52).

Летняя Универсиада, где россияне выступают в нейтральном статусе (AIN), проходит с 16 июля по 27 июля в регионе Рейн‑Рур.

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