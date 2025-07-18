Российский пловец завоевал золото на Универсиаде

Первую и сразу золотую медаль на стартовавшей в Германии Универсиаде завоевал российский пловец Николай Колесников.

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Он стал сильнейшим в заплыве на 400 метров вольным стилем. Результат Колесникова - 3 минуты 46,66 секунды.

Второй результат показал малайзиец Хиев Ху Еан, уступивший 0,72 секунды. Бронза у Райана Джеймса Эрисмана из США, который проиграл чемпиону 0,86 секунды.

Спортсмены из России выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Всего в соревнованиях примут участие 48 российских атлетов.