Российские синхронистки заняли третье место в квалификации на ЧМ

Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай показали третий результат в квалификации технической программы дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

За свое выступление спортсменки получили 297,0033 балла.

Первое место заняли сестры Анна‑Мария Александри и Эйрини‑Марина Александри из Австрии с результатом 305,1684 балла. Еще один дуэт сестер — Лин Янхан и Лин Янджун из Китая — стал вторыми (301,0933 балла).

Финал соревнований пройдет в понедельник, 21 июля.