Российские синхронистки удивлены пропаже лестницы в бассейне на ЧМ

Российский дуэт Татьяна Гайдай и Майя Дорошко удивлены, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре пропала лестница в бассейне.

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Россиянки в квалификации дуэтов показали третий результат. А после выступления высказались об уровне организации соревнований. Оказалось, что в бассейне не было лестницы для комфортного выхода из воды.

"Сейчас мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу - нормально нельзя было вылезти", - приводит слова Дорошко ТАСС.

Ее партнерша добавила, что лестница была на месте, но потом таинственным образом пропала.

Медали в этом виде программы будут разыграны 21 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.