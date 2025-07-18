Российские синхронистки удивились пропаже лестницы на ЧМ-2025

Выступающие в дуэте российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко удивились, что у соревновательного бассейна на чемпионате мира в Сингапуре убрали лестницу, что затруднило выход из воды. Об этом спортсменки рассказали ТАСС после выступления в предварительных соревнованиях технической программы.

Гайдай и Дорошко заняли в квалификации третье место, пропустив вперед дуэты из Китая и Австрии.

"По организации есть маленькие вопросы. Сейчас мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу - нормально нельзя было вылезти", - сказала Дорошко. Гайдай, в свою очередь, заметила, что изначально лестница у бассейна была. Также синхронистки рассказали, что организаторы неудобно составили график разминок. Дуэт выступал после 16 часов вечера, в то время как опробовать программу можно было только рано утром в течение часа, причем не одну - Гайдай в пятницу еще выступала в технической программе солисток. "Все страны отрабатывали только сольные программы, сейчас выходили после открытого тренировочного бассейна, это, конечно, другие ощущения. [Организаторам] уже были заданы вопросы, будут пересматривать, но уже не на этом чемпионате", - сообщила Гайдай.

Финал технической программы солисток состоится 19 июля, финал программы дуэтов - 21 июля.