Губерниев прокомментировал золото российского пловца на Универсиаде

Золотая медаль российского пловца Николая Колесникова в заплыве на 400 метров вольным стилем на Универсиаде в Германии дорогого стоит, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.

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Колесников преодолел дистанцию за 3 минуты 46,66 секунды. Это первая медаль для россиян на Универсиаде.

— Мы с таким трудом поехали на Универсиаду. Молодцы Михаил Дегтярев вместе с федерацией российского студенческого спорта. В ручном режиме решали все вопросы. Поэтому эта медаль стоит дорогого. Мы все поздравляем парня. Очень надеемся, что это не последняя медаль. У нас есть спортсмены, которые готовы биться за высокие места. Мы должны их поддержать. Еще раз скажу: мы должны выступать. Да, сейчас без флага и гимна. Но спортсмены должны выступать. Мы не должны потерять поколение спортсменов и тех, кто за ними идут. Я об этом говорил, когда была Олимпиада в Париже, говорю об этом и сейчас. Очень здорово, что мы хоть где‑то выступаем. И те, кто сейчас критикует наших спортсменов… Ребята, я вас презираю! Вы должны спортсменам помогать, на руках носить и всё делать, чтобы они нас радовали. Рассказывать об их успехах, поддерживать, когда случаются неудачи. А горлопаны, которые рассказывают, как нужно было поступать «так или сяк»… Я презираю вас! Потому что я за Россию, я за Русь спортивную, которую мы, слава богу, пока не потеряли, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Летняя Универсиада, где россияне выступают в нейтральном статусе (AIN), проходит с 16 июля по 27 июля в регионе Рейн‑Рур.