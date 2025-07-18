UPI: медведь сорвал открытие турнира по гольфу в Японии

Газета.Ru

День открытия женского турнира по гольфу Meiji Yasuda Ladies в Японии был отменён после того, как на территории поля был замечен медведь, пишет UPI. Это уже второй подобный случай за последние два месяца.

Турнир по гольфу в Японии перенесли из-за медведя
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Инцидент произошёл, когда медведь был замечен около первой площадки для гольфа на поле Sendai Classic. В связи с этим были отменены соревнования, запланированные на этот день. Турнир, который должен был начаться в четверг, 17 июля, и продолжаться четыре дня, также был перенесён.

«Турнир был отменён в целях обеспечения безопасности участников, игроков и персонала. Опубликуем подробности, как только они будут определены», --― сообщили организаторы.

Позднее было принято решение провести чемпионат в обычном режиме, но без участия зрителей. При этом были усилены меры безопасности были усилены, чтобы избежать повторного появления животного на территории поля.