Турнир по гольфу в Японии перенесли из-за медведя

День открытия женского турнира по гольфу Meiji Yasuda Ladies в Японии был отменён после того, как на территории поля был замечен медведь, пишет UPI. Это уже второй подобный случай за последние два месяца.

Инцидент произошёл, когда медведь был замечен около первой площадки для гольфа на поле Sendai Classic. В связи с этим были отменены соревнования, запланированные на этот день. Турнир, который должен был начаться в четверг, 17 июля, и продолжаться четыре дня, также был перенесён.

«Турнир был отменён в целях обеспечения безопасности участников, игроков и персонала. Опубликуем подробности, как только они будут определены», --― сообщили организаторы.

Позднее было принято решение провести чемпионат в обычном режиме, но без участия зрителей. При этом были усилены меры безопасности были усилены, чтобы избежать повторного появления животного на территории поля.