Пловец Колесников выиграл вторую медаль на Универсиаде в Германии

Россиянин Николай Колесников завоевал серебряную медаль в заплыве на 200 м вольным стилем на Универсиаде в Германии.

Колесников показал результат 1 минута 46,77 секунды. Первое место занял американец Джейкоб Митчелл (1 минута 46,22 секунды). Третьим стал представитель США Бэйлор Нельсон (1.46,81).

Колесников завоевал вторую медаль на текущей Универсиаде, ранее россиянин выиграл золото на дистанции 400 м вольным стилем.

Российские спортсмены выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля. В них принимают участие 48 российских спортсменов.