Российская синхронистка расплакалась после выступления на чемпионате мира

Российская синхронистка Татьяна Гайдай расплакалась из-за допущенной ошибки во время выступления в сольной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает корреспондент ТАСС.

Во время выступления Гайдай не засчитали технический элемент. После выхода из бассейна спортсменка расплакалась, не дожидаясь оценки. Россиянка занимает промежуточное последнее место, располагаясь на восьмой строчке (228,5625 балла).

Также Гайдай отказалась от общения с журналистами и продолжила плакать в микст-зоне.

Гайдай 24 года, она является многократной чемпионкой России и победительницей Игр БРИКС, дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров.