«Ошеломляющий результат»: World Aquatics восхитилась победой Мальцева

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выразила восхищение результатом российского синхрониста Александра Мальцева, благодаря которому он завоевал золотую медаль чемпионата мира в Сингапуре.

Пресс-служба организации назвала его «ошеломляющим».

«Первый победитель чемпионата мира 2025 в синхронном плавании — Александр Мальцев в технической программе соло с ошеломляющим результатом 251,7133 балла», — говорится в сообщении.

Мальцев более чем на 10 балло опередил занявшего второе место испанца Денниса Гонсалеса Бонесу (241,1667). Третьим стал Диего Вильялобос Каррильо из Мексики (238,1600).

Мальцев на ЧМ в Сингапуре в пятый раз завоевал титул чемпиона мира. При этом он впервые выиграл золото в сольном выступлении.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия. «Газета.Ru» направила запрос в организацию с просьбой предоставить пояснения, однако ответа не получила.