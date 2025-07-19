Российский пятиборец Фролов лишится двух медалей ЧМ из‑за нарушения антидопинговых правил

Матч ТВ

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского пятиборца Илью Фролова за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс‑служба суда.

Российский пятиборец лишится двух медалей ЧМ из‑за нарушения антидопинговых правил
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В мае 2022 года Международный союз современного пятиборья (UIPM) проинформировал спортсмена о подозрении в нарушении антидопинговых правил. В уведомлении говорилось, что UIPM и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провели расследование, касающегося пробы, предположительно сданной спортсменом во внесоревновательный период 9 августа 2014 года. Допинг‑тестирование проводилось под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и московской антидопинговой лаборатории.

В уведомлении утверждалось, что спортсмен, вероятно, допустил нарушение, связанное с использованием запрещенных веществ, что вытекает, в частности, из докладов независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, данных московской лаборатории (LIMS) и основных расследований, проведенных департаментом расследований WADA.

UIPM утверждал, что анализ пробы, проведенный московской лабораторией, выявил предположительное наличие в пробе тренболона, метенолона и оксандролона. Отмечается, что лаборатория не сообщила о неблагоприятном результате пробы и внесла ложную информацию об «отрицательном» тесте в систему ADAMS, пытаясь защитить спортсмена.

Фролов 17 мая 2023 года представил письменное объяснение через своего адвоката, требуя признать его невиновным и отменить отстранение.

В ответ UIPM представил свои доказательства. 24 января 2024 года комиссия UIPM уведомила WADA и РУСАДА о своем решении снять обвинения со спортсмена и отменить отстранение. Спортсмену не был назначен срок дисквалификации.

В феврале 2024 года WADA подало апелляцию в CAS, который частично ее удовлетворил. Фролову назначена двухлетняя дисквалификация, при этом спортсмену засчитывается время его отстранения (с 11 мая 2022 года по 22 января 2024 года). Все его результаты с 9 августа 2014 года по 8 августа 2016 года аннулированы, он лишен медалей и призовых денег, заработанных за этот период.

Фролов должен лишиться серебра чемпионата мира‑2015 в командном зачете и серебра чемпионата мира‑2016 в эстафете. Фролову 41 год, на его счету также три золота чемпионатов мира (из которых одно — в личном зачете, два — в командном), также серебро чемпионата мира‑2007 в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, россиянин выиграл пять золотых медалей на чемпионатах Европы (один раз — в личных соревнованиях).

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