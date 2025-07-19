Российский пятиборец лишится двух медалей ЧМ из‑за нарушения антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского пятиборца Илью Фролова за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс‑служба суда.

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В мае 2022 года Международный союз современного пятиборья (UIPM) проинформировал спортсмена о подозрении в нарушении антидопинговых правил. В уведомлении говорилось, что UIPM и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провели расследование, касающегося пробы, предположительно сданной спортсменом во внесоревновательный период 9 августа 2014 года. Допинг‑тестирование проводилось под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и московской антидопинговой лаборатории.

В уведомлении утверждалось, что спортсмен, вероятно, допустил нарушение, связанное с использованием запрещенных веществ, что вытекает, в частности, из докладов независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, данных московской лаборатории (LIMS) и основных расследований, проведенных департаментом расследований WADA.

UIPM утверждал, что анализ пробы, проведенный московской лабораторией, выявил предположительное наличие в пробе тренболона, метенолона и оксандролона. Отмечается, что лаборатория не сообщила о неблагоприятном результате пробы и внесла ложную информацию об «отрицательном» тесте в систему ADAMS, пытаясь защитить спортсмена.

Фролов 17 мая 2023 года представил письменное объяснение через своего адвоката, требуя признать его невиновным и отменить отстранение.

В ответ UIPM представил свои доказательства. 24 января 2024 года комиссия UIPM уведомила WADA и РУСАДА о своем решении снять обвинения со спортсмена и отменить отстранение. Спортсмену не был назначен срок дисквалификации.

В феврале 2024 года WADA подало апелляцию в CAS, который частично ее удовлетворил. Фролову назначена двухлетняя дисквалификация, при этом спортсмену засчитывается время его отстранения (с 11 мая 2022 года по 22 января 2024 года). Все его результаты с 9 августа 2014 года по 8 августа 2016 года аннулированы, он лишен медалей и призовых денег, заработанных за этот период.

Фролов должен лишиться серебра чемпионата мира‑2015 в командном зачете и серебра чемпионата мира‑2016 в эстафете. Фролову 41 год, на его счету также три золота чемпионатов мира (из которых одно — в личном зачете, два — в командном), также серебро чемпионата мира‑2007 в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, россиянин выиграл пять золотых медалей на чемпионатах Европы (один раз — в личных соревнованиях).