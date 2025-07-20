Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат мира из-за отказа в визах

Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат мира в Испании из-за отказа в получении виз, необходимых для посещения страны. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

© Газета.Ru

По информации канала, в визовом центре сочли соревнования недостаточным обоснованием для посещения страны. Один из тренеров национальной команды Артем Коваль заявил, что никто в команде не ожидал подобного, потому что отказ в визе получили сразу все в конце срока изготовления документов. Специалист предположил, что это было сделано таким образом для того, чтобы российские спортсмены не успели подать документы повторно.

«Просто нашли какую-то нелепую отмазку, чтобы не пускать наших спортсменов», — заявил он.

Российская сборная получила официальное приглашение на турнир, который пройдет в Барселоне, от организаторов. Команда уже потратила несколько миллионов рублей на то, чтобы оплатить билеты, заплатить за проживание, а также на подготовку к мировому первенству.