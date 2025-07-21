Мальцев одержал вторую победу на чемпионате мира по водным видам спорта

В понедельник в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам спорта прошли соревнования в произвольной программе по синхронному плаванию у мужчин. Победу одержал россиянин Александр Мальцев.

За свое выступление он получил 229,5613 балла. Второй результат показал китаец Муе Го, набравший 220,1926 балла. Бронза у представителя Италии Филиппо Пелати - 213,9850 балла.

Мальцев стал единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. На нынешнем чемпионате мира он принес России второе золото.

Чемпионат мира завершится 3-го августа, россияне принимают участие в качестве нейтральных спортсменов.