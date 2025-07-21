Американец Мэй по-русски пожелал удачи Мальцеву на чемпионате мира в Сингапуре

Победитель и многократный призер чемпионатов мира по синхронному плаванию американец Билл Мэй по-русски пожелал удачи Александру Мальцеву перед его выступлением в Сингапуре. Об этом Мальцев рассказал ТАСС.

Мальцев в понедельник победил в произвольной сольной программе, став шестикратным чемпионом мира. В субботу российский спортсмен, выступающий на турнире в нейтральном статусе, завоевал золото в технической программе.

"Мы с ним постоянно на связи. Он здесь даже является техническим контролером, очень переживает и болеет за меня. Он один из немногих спортсменов, кто в период отстранения поддержал, писал. Было очень приятно", - сказал Мальцев.

"Здесь он всегда очень доброжелательно к нам относится. Позавчера перед техническим соло он мне по-русски сказал: "Саша, давай!" - добавил российский спортсмен.

Мальцеву 30 лет. Он является единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов, ранее спортсмен трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019), один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Также россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.