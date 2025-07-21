Синхронист Мальцев рассказал о втором золоте

Синхронист Александр Мальцев в эфире «Матч ТВ» заявил, что испытывал волнение перед произвольной программой соло на чемпионате мира в Сингапуре, а также рассказал о главной сложности во время выступления.

В понедельник выступающий в нейтральном статусе Мальцев выиграл второе золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, победив в произвольной программе соло. Ранее на чемпионате мира‑2025 он выиграл техническую программу. Всего на счету 30‑летнего спортсмена шесть золотых медалей мировых первенств.

— Старался показать не только высокое техническое мастерство, но и артистическое. Потому что именно в произвольной программе 50% в оценке — это именно артистизм. Конечно, было большое волнение, потому что нужно было выступить очень хорошо, без единой ошибки. Думаю, сегодня это получилось.

— Что тебе сказала тренер сборной Китая Анна Таррес?

— Она поздравила меня с заслуженной наградой, сказала, что я ее заслужил как никто другой, что я очень много для этого работаю.

— Расскажи про свою произвольную программу, как удалось сохранить силы?

— Произвольная программа отличается от технической тем, что здесь нет технических элементов, но есть шесть связок, и нужно показать высокий коэффициент сложности. Это значит, что надо наполнить эти связки большим количеством элементов, которые имеют коэффициент. Чтобы это сделать, нужно иметь хорошую функциональную готовность, потому что одно дело, когда ты заявляешь, но делаешь это плохо, а другое — делаешь на высоком уровне, и это более энергозатратно. Мы много работали, чтобы сложность 50 баллов показать на высоком уровне, а также чтобы осталось время на хореографию, потому что она тоже оценивается. Думаю, что в этом была основная сложность, — сказал Мальцев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Прямую трансляцию соревнований смотрите на телеканалах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.