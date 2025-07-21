World Aquatics отреагировали на победное выступление россиянина

Пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в социальной сети назвала мощным и артистичным выступление российского синхрониста Александра Мальцева в сольной произвольной программе на чемпионате мира в Сингапуре.

В понедельник россиянин победил в произвольной сольной программе, завоевав шестое золото на чемпионате мира. Ранее, в субботу, он также выиграл первое место в технической программе.

«Александр Мальцев блистает в мужской произвольной программе! Благодаря мощному и артистичному выступлению он завоевывает золото в финале, набрав 229,5613 балла!» — говорится в сообщении World Aquatics.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

30-летний российский спортсмен — единственный шестикратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов. В копилке Мальцева на ЧМ также три победы в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и одна — в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Помимо этого россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.