Гимнастка Мельникова сообщила об экстренной замене музыки

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о срочной замене музыки для вольных упражнений в связи правилами, действующими на международных турнирах.

В июне Федерация гимнастики России сообщила о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

— Экстренно меняем музыку для международных стартов. Под иностранную выступать не можем из‑за прав, под русскую можем, но не под все песни. Вот, например, у меня был «Младший лейтенант», мы ее убираем, и на ее место нужно поставить что‑то другое, ищем, — написала Мельникова в Telegram‑канале.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии пройдет с 19 по 25 октября.