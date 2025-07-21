Российские синхронистки взяли бронзу на чемпионате мира

Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай, выступающие в нейтральном статусе, завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

За свое выступление Дорошко и Гайдай получили 300,2183 балла. Победили представительницы Австрии сестры Анна‑Мария Александри и Эйрини‑Марина Александри (307,1451), серебро у китаянок Линь Яньхань и Линь Яньцзюнь (301,4057).

В среду, 23 июля, Дорошко и Гайдай выступят с произвольной программой.

Ранее в соревнованиях синхронистов на чемпионате мира две золотые награды завоевал Александр Мальцев.