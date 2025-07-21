Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта
Сегодня, 21 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.
Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте после победы синхрониста Александра Мальцева в сольной программе вольным стилем. Майя Дорошко и Татьяна Гайдай взяли бронзу в технической программе дуэтов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 21 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 21 июля:
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.