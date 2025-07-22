Россия вошла в топ-3 медального зачета ЧМ по водным видам спорта

Сегодня, 22 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

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Россия поднялась на третье место в медальном зачёте после серебряной медали в командных соревнованиях в технической программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 22 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 22 июля:

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.