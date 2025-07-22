Россия вошла в топ-3 медального зачета ЧМ по водным видам спорта

Россия вошла в топ-3 в медального зачёта чемпионата мира по водным видам спорта
Сегодня, 22 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.
Россия поднялась на третье место в медальном зачёте после серебряной медали в командных соревнованиях в технической программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами зачёта на 22 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 22 июля:
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.