Российские синхронистки увидели несправедливость в судействе на ЧМ

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай считают несправедливым, что опередившим их в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре соперницам из Китая засчитали элемент, исполненный с ошибкой. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

Дорошко и Гайдай с результатом 300,2183 балла завоевали бронзу. Серебро досталось китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057). Победу одержали австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри (307,1451). Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

"Наше отношение к бронзе? Для начала довольны, в полуфинале нам уже дали понять, - сказала Дорошко. - Но если честно, то я не могу [не отметить]: мне кажется, что поступили немного несправедливо. Странно, что второму месту не обнулили элемент, который был сделан отвратительно. Речь об элементе "выталкивания в цаплю". Если посмотреть, то одна девочка упала и не докрутила 90 градусов. Это "ноль". За такое Тане в соло обнулили элемент. Почему сейчас этого не сделано, мы не понимаем". "В остальном нам просто надо было сделать все, что от нас зависело. По моим ощущениям, все было неплохо, на повторе, единственное, заметила небольшой асинхрон, и тренеры тоже только на него указали. Остальное, как мне кажется, было сделано удачно и без завалов", - добавила она. Гайдай отметила, что сейчас для победы дуэту надо было "быть на 20 голов выше".

Ранее российские синхронистки не проигрывали в соревнованиях дуэтов на девяти чемпионатах мира подряд. В последний раз россиянки не смогли победить в дуэтах на первенстве мира 2001 года в Фукуоке, тогда первое место заняли японки Мия Татибана и Михо Такеда, россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова были вторыми. На турнирах с 2022 по 2024 год россияне не принимали участия из-за санкций Международной федерации плавания.