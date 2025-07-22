Чемпионка мира по плаванию снялась с ЧМ-2025

Чемпионка мира по плаванию Шивон Хоуи пропустит ЧМ-2025 из-за травмы спины.

«Я снялась с чемпионата мира в Сингапуре из-за беспокоящей меня травмы спины. Грустно упускать возможность соревноваться с лучшими спортсменами мира, но сейчас я должна делать то, что лучше для меня. Спортсмены привыкли преодолевать боль и усталость, чтобы продолжать идти вперед. Однако иногда самое смелое и трудное решение – позаботиться о своем теле и набраться терпения», – написала Хоуи в соцсети.

Шивон Хоуи 27 лет, она представляет сборную Гонконга. В ее активе два серебра и две бронзы Олимпийских игр в плавании на 100 и 200 м вольным стилем, а также золото ЧМ-2024 на 200 м.