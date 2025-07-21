Сборная России победила команду США в матчевой встрече по вольной борьбе

Сборная России со счетом 6:4 победила команду США в матчевой встрече по вольной борьбе, которая состоялась в Будапеште.

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Эта матчевая встреча стала первой с 2017 года и прошла под эгидой Профессиональной борцовской лиги. Перед началом поединков прозвучали гимны России и США.

По регламенту борцы соревнуются в десяти весовых категориях.

Россияне начали встречу удачно и выиграли первые пять схваток из пяти. Победы одержали Муса Мехтиханов (до 57 кг), Муслим Мехтиханов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг) и Магома Дибиргаджиев (до 74 кг).

Но затем последовали четыре поражения. В категории до 79 кг Мохьмад Насирхаев уступил Диджею Хамити, Аманула Расулов (до 86 кг) потерпел поражение от Маркуса Коулмэна, Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) не смог добиться успеха в схватке с Майком Маккиавелло, а Константин Пшеничников (до 87) проиграл Джею Айелло.

Но после этого Зелимхан Хизриев в категории до 125 кг сумел победить Трента Хиллджера. Счет в матче стал 6:4 и сборная России добилась победы.

Ранее сообщалось о том, что состоятся еще две встречи с борцами из США. Причем они пройдут на территориях обеих стран.