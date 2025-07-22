Чемпион России по BMX-велоспорту Ермаков получил нейтральный статус

Чемпион России‑2023 по велоспорту‑BMX в командной гонке на время Никита Ермаков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщает пресс‑служба Международного союза велосипедистов (UCI).

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Ермакову 25 лет, в 2024 году он завоевал три серебряные медали на чемпионате России — в гонке на время, эстафете и командной гонке на время. В 2023 году он выиграл золото в командной гонке на время. Также в активе Ермакова медали этапов Кубка России.

В 2023 году UCI принял решение допускать российских и белорусских спортсменов до стартов под эгидой организации в нейтральном статусе.