Четырехкратный олимпийский чемпион снялся с двух дистанций на ЧМ-2025

На Олимпиаде-2024 в Париже Маршан выиграл золото на всех этих четырех дистанциях, причем победы на 200 м баттерфляем и 200 м брассом состоялись в один день (с перерывом между финалами около 90 минут).

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«Мы сделали такой выбор, потому что сейчас идет постолимпийский сезон, и у него еще не было возможности проплыть 200 м комплексом без других заплывов до или после в тот же день. Он хотел попробовать проплыть 200 м комплексом изолированно и посмотреть, на что он способен. Сейчас главная идея – провести этот заплыв без каких-либо помех. Это интересно и ему, и нам. Кроме того, в постолимпийский сезон бывает полезно немного облегчить программу», – сказал клубный тренер Маршана Николя Кастель.

Мировой рекорд на дистанции 200 м комплексом принадлежит американцу Райану Лохте (установлен на ЧМ-2011) – 1.54,00. В Париже-2024 Маршан проплыл за 1.54,06.