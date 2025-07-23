Россия взяла третье "золото" на ЧМ-2025 по водным видам спорта

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в технической программе. Они получили от судей 233,2100 балла.

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Вторыми стали представители Испании Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна с результатом 230,4634. Тройку сильнейший замкнули итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа. Результаты:

Микст-дуэты были введены в программу чемпионата мира в 2015 году. В технической программе россияне побеждали лишь в 2019 году, и дважды были вторыми — в 2015 и 2017 годах.