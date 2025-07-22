Мельникова рассказала, какую музыку рассматривала вместо «Младший лейтенант»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, какие музыкальные композиции рассматривала для выступления в вольных упражнениях на чемпионате мира в Индонезии.

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Ранее Мельникова сообщила о срочной замене музыки для вольных упражнений в связи правилами, действующими на международных турнирах. Спортсменка рассказала, что выступать под зарубежные композиции нет возможности из‑за авторских прав. Мельникова также сообщила, что ей пришлось отказаться от песни Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

— Итак, мои варианты с музыкой были: «Руки Вверх» — «Крошка моя», Юра Шатунов — «Седая ночь», «Мираж» — «Музыка нас связала», «Дискотека Авария» — «Малинки», Натали — «Ветер с моря дул», Ирина Аллегрова — «Императрица», Шура — «Холодная луна», МакSим — «Знаешь ли ты», — написала Мельникова в Telegram‑канале.

В июне Федерация гимнастики России сообщила о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии пройдет с 19 по 25 октября.