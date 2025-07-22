Белорусская синхронистка рассказала про судейство на ЧМ-2025

Белорусская синхронистка Василина Хондошко рассказала про судейство на ЧМ-2025.

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Сегодня Хондошко взяла бронзу в произвольной программе солисток, ранее она завоевала серебро в технической программе.

– Посмотрим оценки. По элементам 134 у вас, 131 у серебра и 132 у победительницы. Уступили артистикой, 112 у испанки, 110 у китаянки и 106 у вас.

– Очень жаль. Кто же там третий судья?.. Скорее всего, в судейской панели сидела не та бригада, которая могла бы что-то поставить. Потому что вот, мы видим, что стоят девятки, потом дальше восьмерки, и тот же транзишен оценен в 8,5 балла.

Понимаете, мы же услышали отклик судей на всех Кубках мира по сезону и получили определенные замечания, работали в этом направлении и вроде бы сделали все, что просили.

Разбавили программу, добавили хореографии. Но, видимо, чего-то им пока не хватает. Ничего страшного.

– В квале вы были второй и с сегодняшней оценкой из финала выиграли бы квал. Но в финале у всех оценки оказались выше.

– Да, но у меня всего чуть-чуть выше, чем в квалификации, а у девчонок – заметно. Я не меняла сложность, при этом все равно бы играло роль исполнение. И вот, пожалуйста, в пользу соперниц сработало художественное впечатление. А художественное впечатление – это очень субъективно, к сожалению, но мы к этому привыкли.

– В техническом дуэте вы с Дарьей Федорук стали седьмыми. Девушки из нейтральной команды Б, Дорошко и Гайдай, рассказали, что у них возникли вопросы к судейству, китаянкам не обнулили выброс в «цаплю».

– Да. У нас также возникли вопросы в плане судейства девчонок, потому что мы тоже за них болеем, как и они за нас, и да, действительно было обидно, непонятно, что не так, но надо доказывать, – сказала Хондошко.